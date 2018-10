Erneut Festnahme im Miramar

Weinheim.Erneut ist ein Gast des Freizeitbades Miramar festgenommen worden: Der 35 Jahre alte Mann hatte sich am Mittwochabend laut Polizei mehreren weiblichen Badegästen in unsittlicher Weise gezeigt.

Gegen 19 Uhr onanierte er in einem Schwimmbecken und suchte dabei Blickkontakt zu zwei Frauen, heißt es in der Pressemitteilung. Wenig später machte er im Außenbereich und den Duschen vor weiteren Badegästen weiter.

Zeugen gesucht

Zuletzt begab er sich in den Ruheraum und begann wiederum, vor zwei Frauen zu onanieren und blickte diese dabei an. Die beiden Frauen sprachen den 35-Jährigen schließlich auf sein Verhalten an und verständigten den Bademeister.

Mithilfe von weiteren Gästen des Bades wurde der 35-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Er wurde von den Beamten zunächst zum Polizeirevier Weinheim gebracht, wo er nach erkennungsdienstlicher Behandlung und der Erhebung einer DNA-Probe wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts exhibitionistischer Handlungen ermittelt, schreibt die Polizei weiter.

Die Polizei bittet weitere Geschädigte, die durch das Verhalten des 35-jährigen Mannes belästigt worden waren, sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201 / 10030 zu melden. pol

