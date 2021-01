Wiesbaden.Binnen eines Tages sind in Hessen weitere 2003 Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Damit stieg die Gesamtzahl der Fälle auf 147.012, wie aus den Daten des Berliner Robert-Koch-Instituts (RKI, Stand 0 Uhr) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle stieg um 71 auf insgesamt 3349. Die Inzidenz, also die Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, lag landesweit bei 131,5.

