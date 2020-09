Hessen.Im Tarifstreit mit der Deutschen Post AG hat die Gewerkschaft Verdi Zusteller erneut zu Warnstreiks aufgerufen - auch in Hessen. "Die Postkolleginnen und -kollegen in den Bereichen Kassel, Fulda, Gießen, Wiesbaden, Frankfurt und Darmstadt nehmen an den Warnstreikaktionen teil", erklärte Verdi-Landesfachbereichsleiter Andreas Jung am Freitag. "In ganz Hessen muss mit Verzögerungen bei Brief- und Paketzustellung gerechnet werden."

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.09.2020