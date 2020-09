Erschwerte Suche nach dem Traumjob in Zeiten von Corona

Bergstraße.Ob mit dem Lebenslauf, dem Anschreiben, im Vorstellungsgespräch oder in verschiedenen Tests – einen Arbeitgeber davon zu überzeugen, dass man selbst die beste Besetzung für eine Position ist, ist oft alles andere als leicht. Und in Zeiten von Corona, in denen Kurzarbeit und Stellenabbau eher an der Tagesordnung sind als das Ziel, neue Mitarbeiter für sich zu gewinnen, gestaltet sich die Suche nach dem Wunsch-Arbeitsplatz noch um einiges schwerer.

Gestiegene Zahl von Anfragen

„Unsere Mitarbeiter bei Neue Wege unterstützen ihre Klienten bei der Suche bestmöglich. Dafür wurden auch die digitalen Angebote aufgestockt“, berichtet Katrin Klöckener von der Pressestelle des Kreises Bergstraße. Coronabedingt seien die Anfragen beim Neue Wege Amt in Heppenheim gestiegen: „Das gilt besonders für Selbstständige, die ihren Betrieb aufgeben mussten, oder für Personen, die auf Kurzarbeit gesetzt oder entlassen wurden, weil sie in den besonders betroffenen Branchen – wie der Gastronomie – arbeiten.“

Kinder betreuen und Wohnungsnot

Aktuell finden nur wenige Bewerbungsgespräche statt und auch eine initiative, persönliche Vorstellung beim Arbeitgeber sei in der aktuellen Situation meist nicht möglich, so Klöckener.

„Einige Arbeitssuchende haben außerdem Nachteile, da ihnen die technischen Voraussetzungen fehlen. Gerade in besonders von der Pandemie betroffenen Branchen wie etwa der Gastronomie oder Veranstaltungsbranche seien Stellenangebote derzeit rar.

„Besonders herausfordernd ist außerdem die Kinderbetreuung bei Alleinerziehenden“, berichtet Klöckener, „denn manche Alleinerziehende können ihre neue Arbeitsstelle nicht antreten, da die Kinder in dieser Zeit nicht betreut werden können.“

Auch die aktuelle Situation auf dem Wohnungsmarkt gestalte die Arbeitssuche für viele zur besonderen Herausforderung: „Einige Kunden sind dazu gezwungen, sich eine neue Wohnung zu suchen, finden aber keine.“

Wer im Kreis Bergstraße gerade auf der Suche nach einem Arbeitsplatz ist und Hilfe bei der Bewerbung benötigt, der könne sich an Neue Wege wenden: „Für Bezieher des Arbeitslosengeldes 2, die von Neue Wege versorgt werden, gibt es die Möglichkeit, die Bewerbercenter in den Jobcentern zu nutzen. Hier dreht sich alles um die Unterstützung in den Bewerberverfahren – beispielsweise auch, wie man sich bestmöglich in Videokonferenzen präsentiert.“ Auch bei technischen Fragen und Schwierigkeiten in Sachen Bewerbung könne man hier Unterstützung finden.

Jobbörsen gibt es auch digital

Sehr wenige Stellen gebe es in den der Veranstaltungsbranche anhängenden Berufsfeldern wie Veranstaltungstechnik, Lichttechnik, Messebau. Auch in der Gastronomie werden derzeit wenige Menschen eingestellt, so Klöckener. „Unterstützung wird allerdings weiterhin stark im Lager- und Logistikbereich gesucht. Auch Personaldienstleister senden viele Stellenanfragen an uns.“ Vom Helfer bis hin zu Facharbeitern in handwerklichen Berufen seien die Unternehmen über entsprechende Dienstleister auf der Suche nach Personal, um flexibel auf die aktuelle Situation reagieren zu können.

Auch wenn Corona die Planung klassischer Präsenz-Jobbörsen ausgebremst hat, gibt es inzwischen einige Jobbörsen, die digital stattfinden sollen. „Ein Beispiel hierfür ist der Ausbildungsinfotag der Heinrich-Metzendorf-Schule, der im Februar stattfinden wird“, berichtet Klöckener. „Ansonsten gibt es auch zahlreiche Jobsucheportale. Offene Stellen gibt es weiterhin und sie werden wie üblich veröffentlicht.“

Auch gebe es kaum noch Zugangsbeschränkungen in den Unternehmen, so dass direkte Kontaktaufnahmen ebenfalls möglich sind, so Klöckener. „Darüber hinaus kommen Arbeitssuchende und Arbeitgeber auch immer wieder über Berufsnetzwerke im Internet miteinander in Kontakt.“

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.09.2020