Ersetzt der Roboter bald den Mensch in der Pflege?

Bergstraße.Darf man Menschen täuschen, die nicht mehr dazu in der Lage sind, diese Täuschung zu bemerken? Das war eine der Kernfragen, die Professor Stefan Heuser (Bild) jetzt seinen interessierten Zuhörern stellte. Zu der Veranstaltung „Die Zukunft der Pflege. Menschen – Würde – Roboter“ hatte das Evangelische Dekanat Bergstraße nach Bensheim eingeladen. Referent Stefan Heuser, Sozialethiker von der Evangelischen Hochschule Darmstadt, lieferte keine fertigen Antworten.

Vielmehr arbeitete er im Dialog mit den Gästen Fragestellungen heraus, die zu einem sensiblen Umgang mit der Digitalisierung und Vernetzung in der Pflege anregen sollten. So ist Pflegeassistenz-Roboter „Paro“ – die Nachbildung eines Sattelrobben-Babys – bereits in einem Seniorenheim in Bad Homburg im Einsatz (wir berichteten). Der große Kopf und die Kulleraugen sollen bei den Senioren positive Emotionen hervorrufen.

„Paro“ lässt sich gerne streicheln

Auch reagiert „Paro“ darauf, wie er behandelt wird. Streichelt man ihn, fiept er wohlig, schlägt man ihn, schreit er herzzerreißend. Die Robbe soll vor allem bei der Betreuung von Menschen mit starker Demenz helfen, die auf den Roboter überwiegend positiv reagieren. „Das subjektive Wohlbefinden beruht auf einer Täuschung“, betonte Heuser in Bensheim.

Menschliche Zuwendung werde durch einen Roboter ersetzt, der als solcher nicht erkannt werde. „Haben vorgetäuschte Emotionen ethisch eine andere Qualität als echte? Dürfen wir Menschen täuschen, wenn es ihnen gut tut? Oder anders gefragt: Ist eine Lüge eine Lüge, auch wenn sich niemand belogen fühlt?“, fragte Heuser die Besucher und machte sein eigenes Unbehagen deutlich.

„An dementiell Erkrankten wird eine Täuschung exerziert. Das ist nicht in Ordnung“, so der Experte weiter. „Menschenwürde hat immer mit Selbstbestimmung zu tun. Wird Menschen etwas vorgegaukelt und haben sie keine Kontrolle mehr, ist das das Gegenteil von Selbstbestimmung.“

In der Pflege ist es laut Heuser Konsens, dass Roboter Pflegekräfte nicht ersetzen, sondern ihnen assistieren sollen. Doch ist diese Trennlinie praktisch immer einzuhalten? Der mobile Kiosk-Roboter „Mio“ zum Beispiel kann bettlägerigen Patienten auf Bestellung ein Getränk oder einen Snack bringen. Pflegekräfte haben dadurch mehr Zeit für ihre eigentliche Aufgabe, die Pflege. „Andererseits verhindert der Einsatz von Mio menschliche Zuwendung etwa bei kurzen Gesprächen zwischen Pflegekraft und Patient, die gerade bei der Essens-und Getränkeausgabe geführt werden können“, so der Experte.

Die Pflege sei eingebettet in die Gesamtdynamik der Digitalisierung und Vernetzung und die Europäische Union habe sogar Förderprogramme für die Robotik in der Pflege aufgelegt, informierte Heuser in Bensheim. Der Ruf nach Robotern erfolge in einer Zeit des Fachkräftemangels. „Das sollte uns argwöhnisch machen“, meint der Sozialethiker.

Die Zahl der Pflegebedürftigen wird laut einer neuen Studie bis zum Jahr 2035 in Hessen um mehr als ein Drittel und bundesweit auf vier Millionen Menschen zunehmen. „Das sind rund eine Million mehr als 2015. Derzeit steigt zwar die Zahl der Pflegekräfte, doch langsamer als der Bedarf. Bis 2035 müssen eine halbe Million Pflegekräfte zur Verfügung stehen. Das sind rund 44 Prozent mehr als heute“, so der Sozialethiker.

Bisher eher gefühlte Präsenz

Zugleich betonte Heuser, dass es momentan eher eine „gefühlte“ Präsenz von Robotern in der Pflege gebe, die ohne menschliche Intervention Aufgaben übernehmen könnten: „Die Realität sieht aktuell noch anders aus. Wir müssen neu darüber nachdenken, was Pflege ist und was Pflege durch Menschen ausmacht“, forderte der Heuser.

„Wir gehen mit vielen Fragen nach Hause, über die wir intensiv nachdenken sollten“, resümierte Dekan Arno Kreh. Die Veranstaltung war Teil der Reihe „Glauben – Leben – Fragen“, mit der das Evangelische Dekanat Bergstraße das Gespräch mit engagierten Christen und Verantwortungsträgern aus Kirche und Gesellschaft sucht. red/Bild: Dekanat

