Hessenwetter.Am kommenden Dienstag ist kalendarischer Herbstanfang, und schon kurz darauf sind für Hessen Wolken, Wind und Schauer in Sicht: Ab Donnerstag übernehme ein Tiefdruckkomplex über der Nordsee die Regie, sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach vorher. Die neue Woche beginnt aber erneut spätsommerlich warm mit bis zu 27 Grad und blauem Himmel.

© Bergsträßer Anzeiger, Sonntag, 20.09.2020