Erst Sprachkurs, dann in die Sonne

Bergstraße.Wer sich im nächsten Urlaub auf den Weg in die Sonne machen möchte, hat die Möglichkeit, vorher einen passenden Sprachkurs bei der Kreisvolkshochschule (Kvhs) zu belegen.

Einen Anfängerkurs in Italienisch gibt es im Starkenburg-Gymnasium in Heppenheim immer mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr; Beginn ist am Mittwoch, 20. Februar.

Auch Spanisch für Anfänger können Kunden der Kvhs belegen – dabei besteht die Wahl zwischen einem Kurs im Turbotempo, der sich an Lernende mit Erfahrung in anderen Sprachen richtet. Er beginnt am Dienstag, 19. Februar, und wird zwischen 19.30 und 21 Uhr in der Martin-Buber-Schule in Heppenheim gehalten. Etwas verhaltener ist das Lerntempo im Standard-Spanischkurs im Goethe-Gymnasium in Bensheim, der am 21. Februar loslegt und donnerstags von 19.30 bis 21 Uhr läuft.

Der Kurs Französisch für Anfänger beginnt am Dienstag, 19. Februar. Unterricht ist immer von 19.30 bis 21 Uhr in der Martin-Buber-Schule in Heppenheim.

In Spanisch und Italienisch gibt es weitere Kurs-Angebote, die im März beginnen. red

