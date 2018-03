Erste Hilfe für die Seele

Anzeige

Beistand in schrecklichen Stunden

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Notfallseelsorgeteams im Kreis Bergstraße helfen in diesen Schocksituationen über die ersten schrecklichen Stunden hinweg. Sie nehmen sich Zeit für die Betroffenen, helfen, den Abschied vom Verstorbenen zu gestalten und leiten notwendige Schritte in die Wege. Von ursprünglich 39 Notfallseelsorgern ist das Team auf rund 70 angewachsen. In dem Team vertreten sind die Evangelische Kirche, die Katholische Kirche, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), das Deutsche Rote Kreuz (DRK), die Freiwillige Feuerwehr, die Johanniter Unfallhilfe, der Malteser Hilfsdienst und das Technische Hilfswerk (THW).

Im Jahr 2017 wurden die Notfallseelsorger 140 Mal von der Rettungsleitstelle angefordert. Dies ergab 751 Einsatzstunden und 8409 mit Privat-Pkw gefahrene Kilometer. Die Mitglieder des Teams haben sich verpflichtet, dreißig Mal im Jahr für jeweils zwölf Stunden kurzfristig einsatzbereit zu sein. Die Schichten gehen immer von 7 bis 19 Uhr und von 19 bis 7 Uhr. Im Kreis sind jeweils zwei Notfallseelsorger immer einsatzbereit mit einer dritten Person, die einen unterstützenden Telefondienst übernimmt.

Team wird weiter ergänzt

Nun soll das Team weiter ergänzt werden. Hierzu hatte Pfarrerin Karin Ritter, die Leiterin der Notfallseelsorge im Kreis Bergstraße, zu einer Informationsveranstaltung in das Hauptquartier der Johanniter nach Viernheim eingeladen. Der Aufruf wurde in Gottesdiensten und in Gemeindeblättern verkündet. Auch in anderen Medien sowie in der Tageszeitung. Diesen Aufrufen waren an diesem Abend elf Frauen und drei Männer gefolgt. Die Notfallseelsorge achtet auf sorgfältige Ausbildung sowie auf stabile und vertrauenswürdige Persönlichkeiten. Der vom 16. März bis 24. Mai dauernde Unterricht umfasst 13 Termine mit 80 Unterrichtseinheiten.

Diese beinhalten die Erinnerung an eigene Lebenskrisen, Gesprächsführung im Notfall, Psychotraumatologie, Überbringung einer Todesnachricht, die Rettungskette, rechtliche Fragen, Spiritualität und Seelsorge sowie einen Erste-Hilfe-Kurs.

Bevor jemand als eigenständiger Notfallseelsorger eingesetzt wird, begleitet er 18 Monate lang ein Team als Praktikant. Weiter Praktika sind bei Einsätzen der Polizei und auch bei Rettungsdiensten zu absolvieren. Gesucht werden körperlich und vor allem psychisch stabile Persönlichkeiten mit Sensibilität und Einfühlungsvermögen, die auch einen Führerschein und einen Pkw besitzen.

Einzelgespräche mit Bewerbern

Vor Beginn der Ausbildung werden noch Einzelgespräche geführt, in denen unter anderem auch geklärt werden soll, ob die jeweilige Person den Dienst in ihren privaten Alltag integrieren kann.

Pfarrerin Karin Ritter warnte natürlich auch: „Dies ist kein leichtes Ehrenamt. Man weiß nie, auf welche Situation man trifft.“ Sie habe auch zunächst eine Eingewöhnungszeit gebraucht. Sie habe aber in der Zwischenzeit ein anderes Verhältnis zum Tod gewonnen: „Der Schrecken ist weniger geworden.“ Letztendlich waren aber die Ausbildung und die gesammelten Erfahrungen für sie gewinnbringend.

Auch für Stefanie Zott-Brandis, die offizielle Vertreterin der Johanniter Unfallhilfe im Leitungsteam der Notfallseelsorge, ist der Dienst überwiegend befriedigend. „Schon oft hatte ich das Gefühl, wenigsten ein bisschen etwas Positives bewirkt und das Leben wieder etwas angeschubst zu haben. Für diese Momente lohnte sich der Stress und auch der eigene Zweifel.“ /sm

