Erste Impfzentren öffnen am 19. Januar 

Wiesbaden.Die ersten Impfzentren in Hessen öffnen am 19. Januar, Anmeldungen zur Corona-Impfung sind ab dem 12. Januar möglich. Das gaben Innenminister Peter Beuth (CDU) und Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) in Wiesbaden bekannt. Als erstes öffnen am 19. Januar die regionalen Impfzentren in Darmstadt, Kassel, Gießen, Fulda, Frankfurt und Wiesbaden. Wer der höchsten Priorisierungsgruppe angehört, kann sich ab dem 12. Januar telefonisch anmelden über die Hotline 116 117 oder online über www.impfterminservice.de. Zur ersten Gruppe gehören vor allem Menschen über 80 Jahre.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 01.01.2021