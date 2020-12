Hessen.Zur Eindämmung der Corona-Pandemie wollen nach der Stadt Offenbach auch die ersten Landkreise nächtliche Ausgangssperren verhängen. Am Donnerstag kündigten der Landkreis Limburg-Weilburg, der Kreis Groß-Gerau und der Kreis Offenbach entsprechende Verfügungen an. Diese sollen im Kreis Groß-Gerau den Angaben zufolge bereits am Freitag (11. Dezember) um 21.00 Uhr in Kraft treten; in den anderen beiden Kreisen gilt sie ab Samstag.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 10.12.2020