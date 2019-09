Erster Bergsträßer Schul-Klimatag

Bergstraße.Die Kreisschülervertretung veranstaltet am Samstag, 14. September, ab 10.30 Uhr in Heppenheim an der Martin-Buber-Schule mit Unterstützung der Kreisverwaltung den ersten Bergsträßer Schul-Klimatag.

Über den Tag verteilt wird es Workshops, eine Umweltmesse mit lokalen Verbänden und Direktvermarktern, eine Podiumsdiskussion mit Parteivertretern und vieles mehr geben.

Nachhaltigkeitsmesse

Die Anmeldung zur Teilnahme an den Workshops ist möglich unter der Homepage der Kreisschülervertretung (ksv-bergstrasse.jimdofree.com).

Während die Workshops Bergsträßer Schülern vorbehalten sind, startet um 13 Uhr der öffentliche Teil des Schul-Klimatags mit einer Nachhaltigkeitsmesse, an der unter anderem lokale Verbände und Direktvermarkter beteiligt sind.

Den Abschluss des Tages bildet ein Konzert mit der Band „Crone“, das um 16 Uhr beginnen soll. red

