Erster Corona-Todesfall in Bensheim

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße sind heute 26 neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Zudem wurde ein weiterer Todesfall bekannt. Dabei handelt es sich um eine 88-jährige Person aus Bensheim. Insgesamt sind bisher 30 Menschen in der Pandemie gestorben. Wie das Landratsamt weiter berichtete, sind seit dem Ausbruch der Epidemie 2713 Infektionsfälle registriert worden.

Die neuen Fälle stammen aus Bensheim (4), Heppenheim (3), Lautertal und Zwingenberg (4) sowie aus Bürstadt (2), Fürth, Gorxheimertal (3), Lampertheim, Mörlenbach, Neckarsteinach und Viernheim (5).

Zu den betroffenen Einrichtungen und zur Zahl der Genesenen machte der Kreis heute keine Angaben. In den Bergsträßer Krankenhäusern werden 41 Patienten behandelt, darunter 35 mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liege ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor.

Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 355 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was für heute einer Quote von 131,24 Infektionen pro 100.000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht. Heute sind ähnlich viele Fälle bekanntgeworden wie am Sonntag der Vorwoche (29). Die Inzidenz wird daher morgen nur leicht sinken.

1421 Coronavirus-Infektionen sind nach Zahlen des Robert Koch-Instituts heute in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 75.789 (Stand: 0 Uhr). 1027 Todesfälle werden inzwischen mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind 17 mehr als am Vortag. dpa/tm