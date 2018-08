Erster eigener Lehrgang für Rettungssanitäter

Unser Bild zeigt die 16-köpfige Klasse der Rettungssanitäterausbildung sowie die Schulleiterin der AKA MED Silke Noack, den Rettungsdienstleiter des DRK Bergstraße Christian Keilmann und Praxisanleiter Stephan Fischer © Bunscheit/DRK

Kreis Bergstraße.In dieser Woche starten 16 junge Menschen ihre dreimonatige Ausbildung zum Rettungssanitäter beim DRK Rettungsdienst Bergstraße. Nach dem vier-wöchigen Besuch und der theoretischen Ausbildung an der Akademie für medizinische Aus- und Weiterbildung (AKA MED) in Ober-Hambach, werden die Auszubildenden Praktika an regionalen Krankenhäusern absolvieren.

Darauf folgt das vierwöchige

...

Sie sehen 21% der insgesamt 1879 Zeichen des Artikels

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 10.08.2018