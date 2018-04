Anzeige

Bergstraße. Das ist innovativ: Nach geschälten Orangen und Bananen gibt es jetzt auch geschälte Avocados und Eier im Supermarktregal. Der Clou: Die natürliche, hygienische und biologisch abbaubare Schale wird entfernt und durch eine umweltschädigende Plastikverpackung mit künstlicher Schutzatmosphäre ersetzt.

Von solchen Zeiterscheinungen war der Klima-Brunch im Naturschutzzentrum Bergstraße (NZB) Galaxien entfernt. Hier wurden am Samstag ganz altmodisch Kräuter gesammelt, Erdbeeren geschnitten und frischer Brotteig geknetet. Hinterlassen hat die Aktion nicht mehr als ein paar Schalen und Stängel - dafür aber viele glückliche Gesichter, die den Tag in und mit der Natur mit allen Sinnen genossen. Gut 40 Teilnehmer machten mit beim ersten Klima-Brunch an der Erlache. Der zweite Termin der diesjährigen Veranstaltungsreihe BA Natürlich war ein voller Erfolg. Bei schönstem Wetter lockten geschmackvolle Expeditionen in die Umgebung und das gemeinsame Zubereiten heimischer Zutaten. tr

