Bergstraße.Das erste Gruppenspiel der deutschen Mannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland haben gestern auch an der Bergstraße viele Fans verfolgt. An zahlreichen Orten wurde für die Partie gegen Mexiko zum Public Viewing eingeladen, etwa beim Johannisfest in Lorsch, beim Pfarrfest in Auerbach oder beim Stadtparkustik-Festival in Zwingenberg (unser Bild). red/Bild: Funck