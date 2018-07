Erstmals auch eine Beauftragte für Frauen

Anzeige

Themen des Lehrgangswaren neben der neuen Werkstätten-Mitwirkungs-Verordnung auch die individuelle Befähigung der Einzelnen durch spezielles Training, zum Beispiel im Bereich Rhetorik. In lockerer Runde wurde geübt, Gesetze zu lesen und zu verstehen, besprochen, wie sich der Werkstattrat bekannt machen kann und was für Einflussmöglichkeiten ein Werkstattrat hat. So kann er beispielsweise aktiv die Werkstattordnung, Arbeits- und Pausenzeiten, Lohn, Urlaub, Fortbildung, Verpflegung, Arbeitsplatzgestaltung und Arbeitssicherheit, technische Überwachung, Umbaumaßnahmen, Freizeitgestaltung und andere Aktivitäten mitgestalten.

Selbstvertrauen aufbauen

Während des Lehrgangs lernten die Teilnehmer mehr Selbstvertrauen aufzubauen und sich aktiv für ihre Rechte einzusetzen. So machte Kunick zum Beispiel darauf aufmerksam, dass der Werkstattrat die Werkstattordnung gemeinsam mit der Leitung mitgestalten und bestimmen soll und nicht erst im Nachhinein um Zustimmung gebeten werden darf. Auch bei Themen wie die Arbeitssicherheit sowie der Art der Bemessung des Lohnes bedarf es einer aktiven Mitbestimmung durch die Ratsmitglieder.

Um einen regelmäßigen Informationsaustausch zu gewährleisten, setzt sich der Werkstattrat monatlich mit dem jeweiligen Werkstattleiter an den Standorten in Bensheim, Fürth und Lorsch zusammen. Darüber hinaus treffen sich die Geschäftsführung, die Werkstattleitung und der Werkstattrat zweimal im Jahr um aktuelle Themen zu besprechen, die in einer anschließenden Vollversammlung vom Werkstattrat an alle Beschäftigten kommuniziert werden. Außerdem werden die Werkstattratsmitglieder darin unterstützt, an Fachtagungen und der Werkstätten-Messe mit jeweils Delegierten teilzunehmen. Mit all diesen Maßnahmen möchte die bhb sicherstellen, dass eine weitestgehend selbstständige Teilhabe am Arbeitsleben für alle gleich möglich ist. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 19.07.2018