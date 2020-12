Erstmals dreistelliger Wert bei den Corona-Neuinfektionen im Kreis Bergstraße

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße sind heute 120 neue Corona-Infektionen bekannt geworden, so viele wie nie zuvor an einem Tag. Außerdem gab es einen weiteren Todesfall. Betroffen ist eine 85-jährige Person aus Bensheim. Bisher sind damit im Kreis 66 Menschen der Pandemie zum Opfer gefallen, alleine 13 bisher in dieser Woche. Wie das Landratsamt weiter berichtete, sind seit dem Ausbruch der Epidemie 3950 Infektionsfälle registriert worden.

Die neuen Fälle stammen aus Bensheim (20), Einhausen, Heppenheim (14), Lautertal, Lindenfels (5), Lorsch (6) und Zwingenberg (2) sowie aus Biblis (3), Birkenau (2), Bürstadt, Fürth (2), Hirschhorn (3), Lampertheim (12), Mörlenbach (2), Neckarsteinach (3), Viernheim (42) und Wald-Michelbach. Zu den betroffenen Einrichtungen zählen die Geschwister-Scholl-Schule und die Heinrich-Metzendorf-Schule in Bensheim. Die hohe Fallzahl in Viernheim geht unter anderem auf Corona-Ausbrüche in der Metropolitan International School und in einem Pflegeheim zurück.

Dem Kreis sind derzeit 872 Infizierte bekannt. In den Bergsträßer Krankenhäusern werden 70 Patienten behandelt. Darunter sind 64 mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liege ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor.

Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 441 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was für heute einer Quote von 163,04 Infektionen pro 100.000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht. Die Inzidenz wird morgen deutlich weiter auf einen neuen Rekordwert von 189 steigen.

In Hessen sind 1699 neue Infektionen gemeldet worden. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 111.433 Menschen mit dem Virus infiziert. Dies geht aus Zahlen des Berliner Robert Koch-Instituts hervor (Stand 0 Uhr). 1906 Todesfälle werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind 72 mehr als am Vortag. dpa/tm