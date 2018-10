Es geht um weit mehr als nur die Streichung der Todesstrafe

Bergstraße.Über 15 Änderungen zur hessischen Landesverfassung können die Wähler am morgigen Sonntag, 28. Oktober, abstimmen – zeitgleich mit der Landtagswahl.

Einer der prominentesten Punkte ist die Streichung der Todesstrafe – die hessische Verfassung ist die letzte in Deutschland, in der sie noch aufgeführt ist, wobei sie seit Mai 1949, als das Grundgesetz in Kraft trat, nicht mehr verhängt werden konnte, weil Bundesrecht stärker ist als Landesrecht.

Die Formulierung von Staatszielen

Bei den anderen Gesetzen geht es um die Stärkung von Kinderrechten sowie der Gleichberechtigung von Männern und Frauen.

Auch das Datenschutzrecht soll künftig berücksichtigt werden, dazu steht die Einführung eines Paragrafen 12a zur Abstimmung, der jedem Menschen das Recht einräumt, über die „Preisgabe und Verwendung seiner personenbezogenen Daten selbst zu bestimmen.“

Großen Raum soll in der Verfassung die Formulierung sogenannter Staatsziele einnehmen. Staatsziele sollen etwa die Förderung der Infrastruktur, des Ehrenamts und des Sports sowie die Stärkung der Nachhaltigkeit sein.

Des Weiteren soll das Wählbarkeitsalter vom 21. auf das 18. Lebensjahr gesetzt werden. Ebenfalls soll die Volksgesetzgebung gestärkt werden. Bisher hat Hessen die höchsten Anforderungen an Volksbegehren aller Bundesländer bislang müssen 20 Prozent aller Stimmberechtigten dafür sein, dass ein solches Begehren eingebracht wird. Künftig sollen fünf Prozent reichen. Zudem soll die Unabhängigkeit des Rechnungshofs gestärkt werden.

Der hessische Landtag hat bereits am 24. Mai die Änderungen abgesegnet, über die nun auch die Bevölkerung abstimmen soll. Die meisten Gesetze erhielten breite Zustimmung, oft auch mit einstimmigem Ergebnis. SPD, CDU, Grüne und FDP haben allen Änderungen zugestimmt. Die Linke hat jedoch gegen den Staatszielbegriff votiert, weil er ihrer Interpretation nach unter dem Vorbehalt der Leistungsfähigkeit steht. Bei den Abstimmungen zu den einzelnen Staatszielen hat sie sich enthalten.

Die Linke hat Vorbehalte

Auch, dass Gesetze künftig nur noch elektronisch und nicht mehr in Papierform verkündet werden sollen, lehnt die Linke ab. Die Vereinfachungen der Volksgesetzgebung gehen der Partei nicht weit genug, weil dabei – anders als bisher – mindestens 25 Prozent aller Stimmberechtigten bei einem Volksentscheid einem Gesetzentwurf zustimmen müssten, unabhängig von der Wahlbeteiligung – eine Hürde, die die Linke als zu hoch betrachtet. kbw

