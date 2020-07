„Es genügt nicht, wenn nur einige Menschen das Billigfleisch meiden“

Bergstraße.Im Zusammenhang mit der Diskussion um die erneuten Corona-Ausbrüche bei Schlachthöfen meldet sich Katja Knoch zu Wort. Sie ist eine der Protagonistinnen im Klimabündnis Bergstraße und bei „Parents for Future“ und plädiert für eine Rückbesinnung auf unsere Grundwerte und und dafür, die Einhaltung der Grundwerte auch von anderen einzufordern.

Den Lösungsvorschlag von Larissa Hamann in einem Kommentar in dieser Zeitung zur Beendigung der leidlichen Zustände in der Fleischproduktion („Das wird nur ein Ende haben, wenn die Nachfrage nach Billigfleisch zurückgeht.“) habe sie mit vielen Zweifeln behaftet gelesen, erklärt Knoch.

Sicherlich bestehe ein Markt aus Angebot und Nachfrage. Und es stehe außer Zweifel, „dass in unserem Wirtschaftssystem das Geld und der Preis (leider) oft die ausschlaggebende Kraft für Kaufentscheidungen bilden, und dass eine Nachfrageänderung etwas bewirken kann“, räumt sie ein. In unserer Gesellschaft gebe es auch immer mehr Menschen, die freiwillig hochwertige Lebensmittel aus Bioproduktion, Gemüse aus regionaler solidarischer Landwirtschaft und auch weniger Fleisch kaufen. „Aber das reicht nicht aus“, ist sich Knoch sicher und fügt hinzu: „Wir dürfen nicht vergessen, dass es Menschen in unserem Land gibt, die sich das nicht leisten können, oder auch nicht genug Informationen und Bildung haben, um eine solche Entscheidung treffen zu können.“

Die Henne oder das Ei

Sie stelle sich die Frage, was zuerst da war: Die Henne oder das Ei. Würden nicht billiges Fleisch und andere ungesunde Lebensmittel Tag für Tag angepriesen? Wo finde man die breite Werbung für regionale Biolebensmittel und gesundes Essen? „Da ist sicherlich dann doch das Angebot vor der Nachfrage da – und dann muss das Fleisch möglichst billig weg. Und aufgrund von Überproduktion, entstanden durch fehlgesteuerte Subventionen, landen Tonnen von Fleisch sogar noch auf dem Müll“, beklagt Knoch.

„In diesem Dilemma“ sei es nicht ausreichend, dass ein paar Menschen ihre Nachfrage ändern. Der Gesetzgeber sei hier vor allem gefragt zu steuern und zu informieren sowie die internationalen Märkte nachhaltig zu organisieren. „Aber selbst kleine Schritte in die richtige Richtung – wie zum Beispiel die Lebensmittel-Ampel – wurden bisher von einer übermächtigen Konzernlobby der Lebensmittelindustrie verhindert“, bedauert die Bensheimerin. „Freihandelsabkommen ermöglichen zudem Billigproduktionsimporte aus dem Ausland, die durch zu niedrige Kosten des Transports billiger sind, als wenn sie bei uns produziert würden. Eine ausreichend hohe CO2-Steuer oder anderweitige Bepreisung des Ressourcenverbrauchs würde zumindest diese Fehlsteuerung abschwächen.“

Ein weiterer Ansatzpunkt aus Sicht von Katja Knoch seien die Gesetze: „Wenn wir unsere Gesetze beachten würden, zum Beispiel das Tierschutzgesetz, müssten konsequenterweise ,Tierproduktionen’ (welch ein fürchterliches Wort), welche die Gesetze nicht einhalten, geschlossen werden. Dann gäbe es ruckzuck kein Billigfleisch mehr, und den Import nicht ethisch produzierter Lebensmittel sollten wir nicht mehr zulassen.“

Die Würde des Menschen

Katja Knoch geht noch weiter: „Auch die Grundgesetze finden im alltäglichen, am Gewinn orientierten Wirtschaften oft zu wenig Beachtung.“ Schon Artikel 1 sei zu hinterfragen, wenn man sieht, wie ausländische Tagelohnarbeiter in der Landwirtschaft leben und arbeiten: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Auch Artikel 14 führt sie an: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“ Und Knoch fragt: „Wer sorgt dafür, dass diese Gesetzte und Pflichten eingehalten werden? Wer wird dieser Verantwortung gerecht? Und wer definiert das Allgemeinwohl?“

Ihrer Meinung nach kann nur „eine Rückbesinnung auf unsere Grundwerte und ihre konsequente Einhaltung und Einforderung eine Lösung bieten“. Der Staat sei hier gefragt – und die Eingriffe in der Corona-Krise zeigten, dass der Staat auch konsequent eingreifen kann und die Bürger das akzeptieren.

„Der Staat“, so Knoch abschließend, „sind ja eigentlich wir alle, unter Ausübung unserer demokratischen Rechte und Pflichten. Nur zur Wahl zu gehen alle paar Jahre wird für ein Umsteuern wohl nicht ausreichen. Wir brauchen eine Belebung unserer Demokratie, wir müssen für den Erhalt des Wohls für Mensch, Tier und Natur andere Wege in unserer Gesellschaft finden und uns für ein Umsteuern auf allen Ebenen einsetzten. Bei mir kann ich noch heute damit beginnen.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 07.07.2020