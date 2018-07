Es mangelt an bezahlbaren Wohnungen

Anzeige

Bergstraße.Sie sind in verschiedenen Bereichen sozialer Arbeit tätig, die Vertreter der sozialen Institutionen und Einrichtungen, die sich in Heppenheim mit der Spitze der Bergsträßer SPD, verstärkt vom hessischen Landeschef Thorsten-Schäfer-Gümbel, zum Gedankenaustausch in Heppenheim trafen. Die Unfallhilfe der Johanniter war ebenso vertreten wie der VdK, die Behindertenhilfe Bergstraße und der Verein für Kultur, Bildung und Soziales (Kubus). Nicht umsonst sprach der Bergsträßer SPD-Chef Marius Schmitt von einem „Querschnitt“ der sozialen Landschaft.

Beim Mittagsbrunch in den Fachwerkstuben wurde schnell deutlich, dass den meisten von ihnen trotz der unterschiedlichen Ausrichtung ein Thema auf den Nägeln brennt: der Mangel an bezahlbarem Wohnraum. „Das ist unser größtes Problem“, sagte etwa Eva Eppler von der Behindertenhilfe. Viele Menschen, die die Einrichtung betreut, könnten und würden gerne außerhalb einer Einrichtung in eigener Verantwortung leben. „Sie finden aber oft keine Wohnung“, moniert Eppler.

Diskussion über soziales Pflichtjahr Beim Gedankenaustausch in Heppenheim sprachen die Mitglieder der SPD und Vertreter der gemeinnützigen Vereine und Institutionen auch über die Frage, ob ein soziales Pflichtjahr den Fachkräftemangel abfedern und wieder für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgen würde. Während Martin Fraune von der Liga der freien Wohlfahrtsverbände davor warnte, Menschen, von denen einige möglicherweise „Null Motivation“ hätten, zu sozialen Diensten zu verpflichten, steht Björn Hörnle von der Johanniter-Unfallhilfe dem Thema offener gegenüber. Wegen der Verschulung des Studiums gerate bei jungen Menschen vor dem Start ins Berufsleben soziale Arbeit oft aus dem Blick. Seiner Ansicht nach wäre es durchaus hilfreich, zumindest dafür zu sorgen, dass sich Schulabgänger mit Tätigkeiten im sozialen Bereich auseinandersetzen. „Das muss aber nicht unbedingt über ein Pflichtjahr geschehen“, sagte er. Eva Eppler von der Behindertenhilfe Bergstraße gab zu Bedenken, dass soziale Arbeit den jungen Menschen helfen könne, Lebenserfahrung zu sammeln, von der sie beim Start ins Berufsleben profitieren könnten: „Wer einmal etwas anderes gemacht hat, hat mehr Weitblick. Thorsten Schäfer-Gümbel, Spitzenkandidat der hessischen SPD für die Landtagswahlen, hatte die Diskussion beim Mittagsbrunch angestoßen, wollte aber selbst nicht öffentlich zu dem Thema zitiert werden. kbw

Bevölkerungszahl wird steigen

Thomas Jungfleisch vom Verein Kubus kennt dieses Problem durch die Arbeit mit Flüchtlingen ebenso gut. Für Björn Hörnle von der Johanniter-Unfallhilfe in Viernheim hängen Wohnungsmangel und Ambulante Versorgung fest zusammen. „In der Pflege gibt es einen Konkurrenzkampf. Die Krankenkassen fordern wirtschaftliches Arbeiten“, führte er vor Augen. Für die Pflegeeinrichtungen könne dies unter anderem heißen, dass sie eher dort Hausbesuche machen können, wo diese nicht mit zu langen Wegzeiten verbunden sind. „Deshalb ist die Frage, ob der ländliche Raum für manche Menschen überhaupt wohnfähig ist“, sagte Hörnle.