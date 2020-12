Bergstraße.In Ihren Bemühungen, eine Erweiterung des Steinbruchs Röhrig bei Heppenheim-Sonderbach in Richtung der Juhöhe zu verhindern, wollen die Mitglieder Bürgerinitiative „Für Schutzwald und kleines Felsenmeer“ (FSkF) nicht nachlassen. So richtig losgehen soll es sogar erst Anfang des nächsten Jahres – dann soll es eine Offenlage der Pläne von Röhrig Granit geben. Die Bürgerinitiative hofft, dass dann die öffentliche Diskussion befeuert wird. „Das wird eine zweite Chance für die Politiker, die sich manche Fragen vielleicht vorher nicht gestellt haben“, sagte Benjamin Höfle, Pressesprecher der Bürgerinitiative, in einer Videopressekonferenz mit dieser Zeitung.

Ihre erste Chance haben die Politiker nach Ansicht Höfles und seiner Mitstreiter nicht genutzt. Die Regionalversammlung Südhessen hat entschieden, dass Röhrig Granit beim Regierungspräsidium Darmstadt einen Erweiterungsantrag stellen darf. Das ist mittlerweile geschehen, wie es von der Behörde heißt. Derzeit laufe die Vorprüfung, bei der das Regierungspräsidium kontrolliiert, ob alle nötigen Unterlagen vollständig vorliegen. Ein regionalplanerisches Verfahren sei vorab durchgeführt worden.

6,2 Hektar Schutzwald zwischen dem jetzigen Steinbruch und der Juhöhe sollen gefällt werden. Nach einem Kreistagsbeschluss soll außerdem das Kleine Felsenmeer weichen. Die Bürgerinitiative will das nicht akzeptieren. Es gehe um einiges, betonten ihre Vertreter im Pressegespräch. „Es ist ein überregionales Thema“, ist Cornelius Frank wichtig, zu unterstreichen. Nicht nur die Anwohner seien betroffen, sondern ein Erholungsgebiet, das von Menschen aus der gesamten Region besucht werde. „Es wäre der größte Eingriff in die Natur in der gesamten Region“, fuhr Frank fort.

Papier ist geduldig

Es nutze es auch nichts, als Ausgleich für den abgeholzten Wald an anderer Stelle neue Bäume zu pflanzen, wenn ein über lange Zeit gewachsener, ökologisch wertvoller Naturraum zerstört werde. „Wir leben hier schon lange mit dem Steinbruch“, ergänzte Monika Rapp, die ihr ganzes bisheriges Leben auf der Juhöhe verbracht hat. Es dürfe aber nicht vergessen werden, dass regelmäßig Sprengungen stattfinden. Würden Auswärtige Zeugen davon, sei der Schrecken oft groß. „Das zeigt doch, dass so etwas im echten Leben anders aussieht als auf dem Papier“, ist sie überzeugt. Und mit der Erweiterung werde das Problem sicher zunehmen.

Die Abhängigkeit der Arbeitsplätze von Erweiterungen, wie sie sich im Fall des Steinbruchs zeige, passe nicht mehr in eine Zeit, in der Klimaschutz immer wichtiger werde, findet Höfle. „Es wäre genug Zeit gewesen, sich anzupassen. Aber es ist nichts passiert“, kritisiert der Pressesprecher.

Deshalb gehe es nun darum, Grenzen für eine Erweiterung zu setzen, sagte Frank. Die Anwohner dachten bis vor kurzem, diese Grenzen seien gesetzt: 1995 hatte Röhrig Granit erklärt, den Steinbruch nicht in Richtung Juhöhe auszudehnen; damals wurde der Schutzwald ausgewiesen. „Darum haben wir auch 2007 eine Erweiterung einspruchslos akzeptiert“, blickte Frank zurück. Mit der neuerlichen Erweiterung, so die Befürchtung, werde diese Grenze still und leise in unbekannte Entfernung verschoben. Dass das Unternehmen diese Pläne vorangetrieben habe, habe persönlich enttäuscht, bekannte der Aktivist. Zwar hat es im Juni 2019 Gespräche mit dem Unternehmen gegeben. Einen Kompromiss haben sie aber nicht herbeigeführt.

Auch die seitens des Regierungspräsidiums erfolgte Ausweisung eines 40 Hektar großen Bannwalds zwischen dem geplanten Erweiterungsraum und der Juhöhe beruhigt die Kritiker nicht. „Früher war es so, dass ein Bannwald-Status in Hessen nur vom Land aberkannt werden konnte. Mittlerweile kann ein Bannwald seinen Status genauso wie ein Schutzwald nach einem Beschluss der Regionalversammlung verlieren“, gab Höfle zu bedenken. Deshalb haben er und Frank die Befürchtung, dass auch nach der Rodung des Schutzwaldes nicht Schluss ist mit dem Wachstum des Steinbruchs.

Rapp, Höfle und Frank treibt auch die die Aussicht darauf um, was nach der Nutzung durch Röhrig Granit mit dem Gebiet geschehen soll. Wie das Regierungspräsidium bestätigt, ist das immissionsrechtliche Genehmigungsverfahren zur Erweiterung Steinbruch eingebettet in ein wasserrechtliches Verfahren. Es sieht vor, dass langfristig im Steinbruch ein See angelegt werden soll. Als den richtigen Ort dafür sehen die Kritiker das Gebiet nicht.

Petition und Klage

Hoffnung macht ihnen, dass die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) beim Verwaltungsgericht Darmstadt Klage gegen die Entscheidung der Regionalversammlung eingereicht hat – was die Bürgerinitiative unterstützt. Außerdem läuft seit Dezember 2019 eine Petition der Bürgerinitiative, die an das Regierungspräsidium gerichtet werden soll. 6630 Personen haben schon unterschrieben. Im Oktober organisierte Höfle außerdem einen virtuellen Schutzwald-Rave, bei dem sechs DJs elektronische Musik auflegten. Die Veranstaltung wurde live ins Internet übertragen.

Marco Röhrig, Geschäftsführer des Betriebs hatte in der Vergangenheit argumentiert, sein Unternehmen könne ohne die Erweiterung nicht weiter bestehen. Zur aktuellen Situation will er sich erst im kommenden Jahr, parallel zur Offenlegung der Pläne, äußern.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.12.2020