Europa: Kein Kassieren ohne Kontrolle

Kein Mensch käme auf die Idee, jemandem Geld zu leihen oder gar zu geben, ohne nach dem Verwendungszweck oder auch Sicherheiten für die Rückzahlung zu fragen. In Europas Politik soll das nach dem Willen von Frankreich, Italien und Spanien anders sein. Milliarden sollen fließen, ohne dass niemand genau hinschauen soll, wohin und wofür. Dass das Kassieren ohne Kontrolle manch anderen Ländern aufstößt, ist nachvollziehbar. Vor allen denen, die zur Kasse gebeten werden sollen, darunter Österreich und die Niederlande. Dieser Konflikt steht auf der Tagesordnung des EU-Gipfels, der heute beginnt. Nichts gegen Solidarität und großzügigen Hilfen für die Folgen der Corona-Krise, aber bitte nur gegen Quittung und Verwendungsnachweis. Warum sich die südeuropäischen Staaten so dagegen wehren, ist ein schlüssiges Indiz dafür, dass sie das Geld auch anderweitig verwenden wollen. Strenge Kontrollen für EU-Mittel sollten übrigens genauso für Hilfen an Staaten aus Osteuropa gelten, die es mit der Rechtsstaatlichkeit nicht so genau nehmen. Wer Geld von Europäern will, muss sich zu Werten wie Rechtsstaatlichkeit und Demokratie bekennen.