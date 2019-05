Europa-Spezialisten bei Frauen-Union

Bergstraße.„Europawahl 2019 – für ein besseres Europa“ heißt das Motto einer Veranstaltung, zu der die Frauen-Union Bergstraße für Mittwoch (22.), 19 Uhr, nach Heppenheim ins Restaurant Gossini einlädt.

Weinmeister und Leikert kommen

„Mit der Europawahl am 26. Mai steht für die Zukunft der Europäischen Union, aber auch für uns hier in Hessen eine Richtungswahl bevor. Hier geht es um die Frage, gewinnen die Euroskeptiker, oder diejenigen, die Europa weiterentwickeln und verbessern wollen“, heißt es in der Einladung zu dem Diskussionsabend mit zwei ausgewiesenen Europa-Spezialisten: Katja Leikert, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-/CSU-Bundestagsfraktion, und Marc Weinmeister, hessischer Europa-Staatssekretär. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 17.05.2019