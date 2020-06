Europa-Union für mehr Kooperation

Bergstraße.„Das Coronavirus kann jede Gemeinde in Europa schwer treffen. Wir sitzen alle in einem Boot“, sagt Wolfgang Freudenberger, Vorsitzender des Kreisverbandes Bergstraße der überparteilichen Europa-Union Deutschland und spricht sich für mehr europäische Zusammenarbeit im Gesundheitsschutz aus. „Unser Verband fordert ein europäisches Infektionsschutzgesetz, gemeinsame Regeln für den Umgang mit lokalen oder regionalen Ausbrüchen.“ Dazu gehöre insbesondere eine freiwillige europäische Corona-App mit anonymisierten Daten. „Nationale Insellösungen ergeben keinen Sinn“, so Freudenberger.

„Eine bessere europäische Koordinierung, gemeinsame Regeln und Vorkehrungen sind unverzichtbar“, sagt Wolfgang Freudenberger. „Dies wäre auch gut für den Tourismus und Geschäftsreisen zumindest innerhalb der EU. Die Gäste fehlen unseren Gemeinden. Wir selbst wollen uns sobald als möglich wieder frei in der EU bewegen können.“ zg

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 05.06.2020