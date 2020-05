Europäische Solidarität

Es sollte ihr großer Tag sein. Ursula von der Leyen gibt die Retterin Europas in der Corona-Krise. Etwas spät aber dafür tut sie es nicht unter einer Billion Euro. Solidarität ist das große Wort in Brüssel. Doch die Corona-Krise hat wieder einmal deutlich gemacht, dass in der Not die Nationalstaaten erst mal an sich denken und retten. Von Brüssel war lange nichts zu hören und es hat auch keiner vermisst. Die EU ist nunmal kein Bundesstaat, sondern ein enger Staatenbund. In dem sich jeder zunächst selbst der Nächste ist und dann erst an andere gedacht wird. Jüngstes Beispiel: Österreich will zwar schnell die Grenzen zu Deutschland öffnen, damit die Touristen kommen. Die Grenzen zu Italien bleiben erstmal zu, damit die Touristen nicht auf die Idee kommen, in Südtirol Urlaub zu machen. Da kann von der Leyen noch so viele von Solidarität reden. Im richtigen Leben sieht es anders as. Jeder versteht etwas anderes darunter. Frankreich, Spanien und vor allem Italien haben es mit dem Corona-Wiederaufbaufonds auf das Geld der solider wirtschaftenden EU-Partner wie Deutschland , Österreich, Niederlande und anderer abgesehen. Sie nennen das Solidarität, die sich an der Höhe der Überweisungen bemisst. Echte Solidarität hingegen zeigt Österreich mit dem deutschen Steuerzahler und bremst die Südländer.