Nach 46 Dienstjahren – davon mehr als 30 in der Unteren Wasserbehörde – hat Eva-Maria Weber jetzt die Kreisverwaltung verlassen und ist in den Ruhestand gegangen. „Es wird für uns eine große Herausforderung, jemand so Erfahrenes zu ersetzen“, sagte Landrat Christian Engelhardt bei der Verabschiedung.

„In den letzten Jahren hat sich in Ihrem Arbeitsbereich viel verändert und jedes Mal haben Sie sich problemlos an die neuen Gegebenheiten angepasst. Aber nicht nur das: Sie haben die Veränderungen und Entwicklungen mit Ihrem Fachwissen mitgetragen und vorangebracht. Ich danke Ihnen, dass Sie Ihr Wissen, Ihre Zeit und vor allem auch Ihre einzigartige Persönlichkeit in Ihre Arbeit eingebracht haben“, so der Landrat weiter.

Auch der Kreisbeigeordnete und für das Umweltamt zuständige Dezernent Karsten Krug bedankte sich für Webers langjährige Treue: „Sie kannten sich nicht nur mit den theoretischen Vorgaben in Ihrem Bereich aus, sondern wussten auch genau über die einzelnen Regionen und die Situation vor Ort detailliert Bescheid. Ich danke Ihnen für Ihr herausragendes Engagement und Ihre Zuverlässigkeit.“

Vom RP ins Landratsamt

Von 1973 bis 1980 arbeitete Eva-Maria Weber beim Regierungspräsidium Darmstadt. Dort absolvierte sie zunächst ihre Ausbildung als Inspektoranwärterin, von der sie einen Teil auch bei der Bergsträßer Kreisverwaltung verbrachte. Anschließend arbeitete sie dort weitere vier Jahre, bevor sie ab 1980 dauerhaft im Sachgebiet „Untere Wasserbehörde“ der Bergsträßer Kreisverwaltung tätig war.

Während ihrer 46 Dienstjahre durchlebte Weber eine beachtliche Beamtenlaufbahn von Inspektorin über Oberinspektorin und Amtsfrau bis zur Amtsrätin. Langweilen wird sich Eva-Maria Weber im Ruhestand nicht: Seit vielen Jahren organisiert sie Konzerte beim Freundeskreis für Kirchenmusik in Bensheim. In Zukunft wird sie noch mehr Zeit in ihr Ehrenamt investieren können. red/BILD: Kreis Bergstraße

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 23.08.2019