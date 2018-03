Evelins Nachfolgerinnen ein Teilzeit-Zuhause bieten

Anzeige

Bergstraße.Im Rahmen des Weltwärts-Programms bietet die Karl-Kübel-Stiftung für Kind und Familie mit Sitz in Bensheim seit 2016 jedes Jahr jungen Menschen aus Indien die Möglichkeit, einen Freiwilligendienst in Deutschland zu absolvieren – so wie beispielsweise Evelin, die im vergangenen Jahr an der Bergstraße zu Gast war. Für diese Freiwilligen sucht die Stiftung dringend Gastfamilien in der Region Bergstraße zwischen Bensheim und Darmstadt.

Auch in diesem Jahr werden ab Mai wieder vier junge Menschen aus Indien für acht Monate die Region kennenlernen. Während ihres Einsatzdienstes in Kindergärten, Behinderteneinrichtungen oder Naturschutzzentren benötigen sie eine Unterbringung in der Region. Während ihres Einsatzes werden Freiwillige und Gastfamilien von Mentorinnen der Karl-Kübel-Stiftung betreut.

Von den bisher beteiligten Gastfamilien sowie von den Einsatzstellen wird das Programm und der dadurch entstehende interkulturelle Austausch als absolute Bereicherung gesehen. „Es gibt viele Menschen, die sich für die Kultur Südasiens interessieren, aber im Augenblick keine Möglichkeit haben, dorthin zu reisen“, sagt Kirsten Sames, Weltwärts-Referentin der Karl-Kübel- Stiftung, „für diese Menschen ist es eine Gelegenheit, jemanden aus diesem Kulturkreis einige Monate bei sich aufzunehmen.“