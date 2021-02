Evelyn Berg läuft das Glück über den Weg

Landratskandidatin Evelyn Berg wandert gerne. Während der Corona-Pandemie erkundete sie zahlreiche Strecken in der Region. Bei der Tour mit unserer Zeitung schaute durch Zufall ein Hund bei der kleinen Wandergruppe vorbei. Sein Name ist Lucky, was durchaus als gutes Omen gedeutet werden könnte.

© Zelinger