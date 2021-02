Ex-Coach Kovac traut dem Verein die Champions League zu

Eintracht Frankfurt.Der frühere Erfolgstrainer Niko Kovac traut seinem ehemaligen Verein Eintracht Frankfurt den erstmaligen Sprung in die Königsklasse zu. "Ja, der Einzug in die Champions League ist möglich! Ein ganz wichtiger Faktor ist, dass die Eintracht das erste Mal seit zwei Jahren nicht in der Europa League unterwegs ist", sagte der 49 Jahre alte Trainer in einem Interview von Sport1. Beim direkten Duell seiner beiden Ex-Clubs Frankfurt (2016-2018) und dem FC Bayern (2018-2019) ist Kovac am Samstag (15.30 Uhr/Sky) "für ein Unentschieden".

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 19.02.2021