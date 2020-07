Exhibitionist im Freizeitbad

Weinheim.Ein 47 Jahre alter Exhibitionist ist am Samstagabend im Freizeitbad Miramar in Weinheim festgenommen worden. Nach Polizeiangaben hatte sich der Beschuldigte im Saunabereich mehreren Gästen zugewandt und masturbiert. Als der Bademeister den Mann zu Rede stellen wollte, flüchtete er mit einem Handtuch bekleidet in den Waidsee und schwamm davon.

Er kehrte anschließend zum Bad zurück, versuchte jedoch erneut zu fliehen, als er die dort inzwischen eingetroffenen Polizeibeamten erblickte. Einen erneuten Fluchtversuch, der scheiterte. Der Mann wurde später wieder entlassen. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.07.2020