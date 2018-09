Exkursion zum Kühkopf

Bergstraße.Das größte Naturschutzgebiet in Hessen, der Kühkopf, besteht aus weiten Auenlandschaften mit der dafür typischen Pflanzen- und Tierwelt. Eine Exkursion der Kreisvolkshochschule (Kvhs) beginnt mit einem Überblick über die Landschaftsformen, die Flora und Fauna des Kühkopfs. Danach lassen sich die Erkenntnisse bei einem Rundgang mit der Wirklichkeit abgleichen. Die Teilnehmer wandern durch die Auen. Zum Abschluss gibt es die Möglichkeit, bei Kaffee und Kuchen die Erlebnisse auf sich wirken zu lassen. Teilnehmer sollten gutes Schuhwerk und Verpflegung mitbringen. Die Busfahrt findet am Samstag, 6. Oktober, statt. Treffpunkt zur Abfahrt ist um 12 Uhr an der Bushaltestelle am Bahnhof in Heppenheim. Die Rückfahrt erfolgt um 17 Uhr (Anmeldung: Telefon 06251/1729 621). zg

