Bergstraße.Die Grüne Jugend Bergstraße lädt Interessierte jeden Alters zu einer rund 90-minütigen Exkursion an die Bensheimer Erlache ein. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Teilnehmer treffen sich am kommenden Freitag, 8. Juni, um 17 Uhr auf dem Parkplatz des Naturschutzzentrums Bergstraße in Bensheim.

„Die Erlache, ein artenreiches und ökologisch wertvolles Gebiet zwischen Bensheim, Heppenheim und Lorsch, besitzt eine Fläche von über 40 Hektar. Insbesondere der Erlachsee hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten Schutzgebiete auf Bensheimer Gemarkung entwickelt. Für uns hat der Schutz dieses wertvollen Gewässers Vorrang vor anderen Interessen“, sagt Marion Lemahieu, Sprecherin der Grünen Jugend Bergstraße.

Umwelt- und Gewässerschutz

„Nachdem wir uns im vergangenen Jahr vor allem mit gesunder Ernährung beschäftigt haben, legen wir in diesem Jahr unseren inhaltlichen Schwerpunkt auf die Themen Umwelt- und Gewässerschutz“, so Sprecher Moritz Müller. Mit der Exkursion rund um die Erlache will die Grüne Jugend insbesondere bei jungen Leuten das Bewusstsein schaffen, die Natur so zu behandeln, dass sie im Gleichgewicht bleibt.