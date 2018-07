Anzeige

Bergstraße.Die Renaturierung der Weschnitzinsel bei Lorsch ist Thema einer Exkursion, zu der der Themenkreis von 50 plus aktiv an der Bergstraße für Mittwoch, 25. Juli, einlädt. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Herrenbrücke an der Weschnitz.

Ulrich Androsch, Geschäftsführer des Gewässerverbandes Bergstraße und verantwortlich für das Projekt, wird den Teilnehmern vor Ort zeigen, welche Erfolge bereits im ersten Jahr nach Projektabschluss zu erkennen sind. Natürlich wird er auch Fragen beantworten.

Die Herrenbrücke ist von Heppenheim, Bensheim und Lorsch gut mit dem Fahrrad zu erreichen. Die Anfahrt mit dem Auto ist nur über Lorsch möglich; dort über die Seehofstraße und in den Bruchweg abbiegen. red