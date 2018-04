Anzeige

Bergstraße.Wer sich für das Thema „Familie“ interessiert und sich gerne mit Gesprächspartnern aus dem Kreisgebiet darüber austauschen will, wie denn Familien und ihr Bedarf besser wahrgenommen werden können, der ist bei der Fachtagung „Familienfreundlicher Kreis Bergstraße – wie kann das gelingen?“ am Donnerstag, 19. April, 13 bis 17 Uhr, in Heppenheim genau richtig. Die Veranstaltung im Rahmen der ersten Bergsträßer Familienwoche vom 16. bis 21. April ist offen für alle, die etwas mitgestalten wollen.

Für eine bestmögliche Vorbereitung steht auf der Homepage der Karl-Kübel-Stiftung unter Informieren/Veranstaltungen ein Anmeldeformular zur Verfügung. red