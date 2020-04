Fahndung mit Täterfotos

Bergstraße.Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Lampertheim in der Römerstraße am 6. April fahnden die Ermittler nun mit Fotos aus Überwachungskameras nach dem Täter. Der Gesuchte ist zwischen 21 und 30 Jahre alt und bis zu 1,90 Meter groß. Der Täter soll nach Zeugenaussagen ein osteuropäisches Erscheinungsbild haben und trug weiße Einmalhandschuhe sowie einen weißen Mundschutz. Bekleidet war der Mann mit einem schwarzen Jumpsuit mit der weißen Aufschrift DANGEROUS, einer schwarzen Mütze sowie dunklen Nike-Schuhen. Mit mehreren Hundert Euro flüchtete der Täter gegen 23 Uhr über die Römerstraße in Richtung Neuschloßstraße. Der Angestellte, der mit einer Schusswaffe und Pfefferspray bedroht wurde, blieb bei dem Überfall unverletzt.

Wer Hinweise zu dem abgebildeten Täter in dem auffälligen Jumpsuit geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 7060 in Verbindung zu setzen. pol

