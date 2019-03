Fahrgastbeirat kommt zusammen

Bergstraße.Der Fahrgastbeirat des Kreises Bergstraße lädt zu seiner nächsten Sitzung am morgigen Mittwoch, 6. März, 17 Uhr, in Heppenheim im Landratsamt (Graben 15, Raum Bergstraße) ein. Der Zugang zum Gebäude erfolgt über Eingang C – Ecke Wilhelmstraße / Gräffstraße.

Nahverkehrsplan 2019 bis 2023

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Diskussionen über den Nahverkehrsplan 2019 bis 2023, die Mobilitätsgarantie der Verkehrsgesellschaft VRN sowie die so genannte „Tarifintegration Ruftaxi“.

Ferner soll bei der Zusammenkunft über die Möglichkeiten einer Schließung von Angebotslücken im ÖPNV-Netz sowie die Weiterentwicklung des Schienenpersonennahverkehrs im Kreis Bergstraße diskutiert werden. red

