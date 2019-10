Fahrrad-Exkursion zur Weschnitzinsel

Bergstraße.Im Rahmen der Kunstausstellung „Ruf der Wildnis“ laden das Evangelische Dekanat Bergstraße und die Kreisgruppe Bergstraße im Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) für Samstag, 19. Oktober, zu einer Fahrrad-Exkursion in das Natur- und Vogelschutzgebiet „Weschnitzinsel von Lorsch“ ein. Das Gebiet ist ein Refugium für Wiesenbrüter und ein wichtiger Trittstein für ziehende Vögel.

Die Radfahrer treffen sich um 9.30 Uhr am Parkhof in Heppenheim bei den Leihfahrrädern. An der neuen Aussichtsplattform bei der Postbrücke wird Nicolai Poeplau vom Vogelfreunde- und Vogelschutzverein Lorsch berichten, welche Bewohner und Gäste das Schutzgebiet nutzen und was sich seit der Renaturierung der kanalisierten Weschnitzarme verändert hat.

Die Fahrrad-Exkursion dauert etwa zwei Stunden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 16.10.2019