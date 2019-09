Fahrt in das Nibelungenmuseum

Bergstraße.Das Nibelungenmuseum in Worms ist Ziel einer Tour mit der Kreisvolkshochschule (Kvhs). Das Museum präsentiert das Nibelungenlied, das die Heldensage um Drachentöter Siegfried erzählt. Dort erfahren die Besucher alles über die Nibelungensage und deren Hauptfiguren.

Vom Bürgerturm bis zum Torturm – verbunden durch einen Wehrgang der Stadtmauer – erstreckt sich die Ausstellung, die der Besucher mit einem Audioguide durchläuft. Das Tempo kann dabei individuell bestimmt werden. Im benachbarten Café kann man den Besuch ausklingen lassen.

Die Fahrt findet am Dienstag, 15. Oktober, statt. Die Busabfahrt ist um 10.15 Uhr in Heppenheim an der Bushaltestelle am Bahnhof. Die Rückfahrt ab Worms ist für 15 Uhr geplant. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 10.09.2019