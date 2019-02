Fahrt in die Kunsthalle

Bergstraße.Die im vergangenen Jahr wiedereröffnete Kunsthalle in Mannheim zeigt sich als gelungene Verbindung zwischen dem alten Jugendstilgebäude mit einem modernen, lichtdurchfluteten Neubau.

Eine Führung, veranstaltet von der Kreisvolkshochschule (Kvhs), widmet sich der renommierten Dauer-Sammlung mit Werken von Edouard Manet, Max Beckmann bis hin zu Francis Bacon sowie den Skulpturen von Auguste Rodin, Umberto Boccioni, Alberto Giacometti.

Tour mit dem Bus am 21. Februar

Nach der Führung bleibt Zeit für eine individuelle Erkundung und einen Besuch im Café.

Die Busfahrt findet am Donnerstag, 21. Februar, statt. Treffpunkt zur Busabfahrt ist um 10 Uhr an der Bushaltestelle am Bahnhof in Heppenheim. Die Rückfahrt erfolgt um 15 Uhr. red

