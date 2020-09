Fahrt zum Hessenpark

Verwaltung

Neue Leitung für das Bauamt in Lautertal

Die Bauverwaltung im Lautertaler Rathaus ist in neuen Händen. Nach über 40 Jahren in der Gemeindeverwaltung wird der seitherige Leiter der Abteilung, Rainer Krämer, nächstes Jahr Ende Mai in den Ruhestand gehen. Bis dahin tritt ...