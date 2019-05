Fahrt zur Grube Messel

Bergstraße.Der Messeler Ölschiefer enthält Fossilien, die viele Millionen Jahre alt sind. Bei einer zweistündigen Grubenbesichtigung mit der Kreisvolkshochschule (Kvhs) erfahren die Teilnehmer, wie es dazu kam und wie die Funde geborgen und aufbereitet werden.

Nach der Grubenbesichtigung können im Informationszentrum Fossilien-Exponate besichtigt werden. Für die Teilnahme an der Exkursion ist gutes Schuhwerk erforderlich.

Die Fahrt findet am Samstag, 11. Mai, statt. Busabfahrt ist um 8.30 Uhr in Heppenheim am Bahnhofsvorplatz. Die Rückfahrt erfolgt gegen 13.30 Uhr. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 08.05.2019