Fahrt zur Monroe-Ausstellung

Bergstraße.Platinblondes Haar, roter Schmollmund und verführerischer Hüftschwung: Das waren die Markenzeichen von Sexsymbol Marilyn Monroe. Eine Ausstellung im Historischen Museum in Speyer widmet sich derzeit der Lebensgeschichte dieser außergewöhnlichen Frau. Zu sehen sind unter anderem Kleidungsstücke, Accessoires, Briefe und Filmdokumente sowie Fotografien aus dem Privatnachlass der Schauspielerin.

Die Kreisvolkshochschule Bergstraße lädt zu einer Fahrt zu der Ausstellung ein. Im Anschluss an eine gemeinsame Führung kann jeder individuell im Museum verweilen oder ins Café gehen. Die Fahrt findet am 10. April (Mittwoch) statt. Die Teilnehmer treffen sich an der Bushaltestelle am Heppenheimer Bahnhof. Die Abfahrt erfolgt um 9.30 Uhr, die Rückfahrt ab 15 Uhr. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.03.2019