Bensheim.In Bensheim wird der Grenzwert von Stickstoffdioxid (NO2) in der Luft am Messpunkt in Höhe der Nibelungenstraße 9 (B 47, nahe der Liebfrauenschule) überschritten. Der Jahresmittelwert liegt dort bei 42,7 Mikrogramm pro Kubikmeter, der Grenzwert bei 40. Im Rathaus denkt man derzeit über Maßnahmen nach, um die Schadstoffbelastung zu verringern. Fahrverbote sind in Bensheim jedoch „keine Option“, so Bürgermeister Rolf Richter und Umweltdezernent Adil Oyan auf Nachfrage.

Der Messpunkt befindet sich an einem Engpass, an dem es auf der Bundesstraße durch Ampelanlagen häufig zu längeren Rückstaus kommt. „Als zentrale Maßnahme, die kurzfristig mit verhältnismäßigem Aufwand umsetzbar ist, wird derzeit die Einrichtung einer sogenannten Zuflussdosierung auf der B 47 geprüft“, sagt Bürgermeister Richter. Dadurch soll die Anzahl der zu Spitzenzeiten im Rückstau wartenden Fahrzeuge zwischen Ritterplatz und der Kreuzung von B 47 und Platanenallee reduziert werden.

Pförtnerampel könnte helfen

So könnten Abgase vermindert und die Immissionssituation verbessert werden. Das Umweltministerium des Landes Hessen hat in Abstimmung mit der Stadt und den Verkehrsbehörden ein Gutachten in Auftrag gegeben, um die offenen verkehrstechnischen Fragen zu beantworten – etwa, ob und an welcher Stelle die Einrichtung einer sogenannten Pförtnerampel sinnvoll ist. Das endgültige Ergebnis des Gutachtens wird demnächst erwartet. Die Empfehlungen müssen dann ebenfalls in Abstimmung mit der Stadt und weiteren Verkehrsbehörden beurteilt werden. „Daneben werden im Luftreinhalteplan alle weiteren Maßnahmen, die die Stadt Bensheim plant beziehungsweise bereits umgesetzt hat, aufgenommen und bezüglich ihrer Wirksamkeit beurteilt“, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung.