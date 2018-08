Anzeige

Mehrere Gaffer aufgefallen

Während der Bergung des Unfallwracks fielen der aufnehmenden Streife in der Teilsperrung mehrere Pkw-Fahrer und -Mitfahrer auf, die es nicht lassen konnten, beim Vorbeifahren an der Unfallstelle mittels Smartphone das Geschehen zu filmen bzw. zu fotografieren. Zwei Fahrer müssen sich in einem entsprechenden Bußgeldverfahren verantworten. Mit zahlreichen weiteren Mitfahrern wurden klärende Gespräche geführt. ots/BILD: strieder

