Autobahnen.Am Freitag (04.12.) gegen 14:50 Uhr geriet auf der A 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe kurz nach dem Autobahnkreuz Heidelberg ein Auto in Vollbrand. Für denZeitraum der Löscharbeiten wurde die Fahrbahn in Richtung Süden gesperrt. Um

15:15 Uhr konnte der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Auf der Gegenfahrbahn kommt es derzeit aufgrund von schaulustigen Verkehrsteilnehmern zu weiteren Verkehrsbehinderungen, teilt die Polizei mit.

