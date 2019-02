Falsche Polizisten rufen wieder an

Bergstraße.Dem dritten Polizeirevier in Darmstadt wurden seit gestern Morgen zahlreiche verdächtige Anrufe dreister Trickbetrüger gemeldet, die wiederholt mit der altbekannten Masche des falschen Polizeibeamten versuchen, an das Hab und Gut von Bürgern zu kommen. Vereinzelte Anrufe gingen auch im Kreis Bergstraße in Viernheim ein. Besonders aber aus dem Stadtbereich Darmstadt wurden den Beamten gestern bis zur Mittagszeit alleine 20 betrügerische Anrufe gemeldet. Die Betrugswelle, bei der im Display der Angerufenen die „110“ erscheint, scheine anzudauern, berichtet die Polizei.

„Glücklicherweise haben bislang alle Angerufenen vorbildlich reagiert, sofort aufgelegt und die richtige Polizei verständigt“, berichtet das Präsidium Südhessen. Dennoch raten die Beamten dringend zur erhöhten Wachsamkeit und Vorsicht. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Ganoven weitere betrügerische Anrufe – auch in anderen Kommunen – tätigen. In diesem Zusammenhang werde die Polizei auch einen Warnhinweis über die Smartphone-App „Katwarn“ auslösen. pol

