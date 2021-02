Falsche Polizisten und Enkel am Telefon

Bensheim.Seit heute um 11 Uhr telefonieren sich Betrüger mit der Masche des falschen Polizisten und dem Enkeltrick durch Bensheim. Mehrere Anrufer haben bereits die Polizei informiert. Bislang ist noch kein Schaden bekannt. Bereits am gestrigen Dienstag (2.2.) waren Betrüger am Telefon mit sogenannten Schockanrufen (wir haben berichtet) an der Bergstraße, auch in Bensheim, auf Beutetour. Die Betrüger versuchen mit falschen Angaben die Angerufenen zu täuschen. Das Ziel der Gauner ist, die Angerufenen zur Herausgabe von Geld und Wertsachen zu animieren.

Seien Sie vorsichtig, wenn Menschen am Telefon Geld und Wertsachen verlangen! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und legen am besten gleich auf! - Rufen Sie Ihre Angehörigen an, um den Sachverhalt zu überprüfen und vor allem - melden Sie den Vorfall der Polizei

Noch ein Tipp zum Schluss: Um für die Zukunft weniger in den Fokus von Telefonbetrügern zu gelangen, können Sie sich überlegen, ob es für Sie wichtig ist, weiterhin mit der Berufsbezeichnung, dem Vornamen und/ oder der Wohnadresse eingetragen zu bleiben. Mit diesen Parametern arbeiten viele Betrüger, weil sie wissen, dass überwiegend ältere Menschen so in den Telefonbüchern registriert sind.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 03.02.2021