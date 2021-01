Falscher Arzt ab Mittwoch vor Gericht

Bergstraße.Wie der Vorsitzende des Schöffengerichts, Richter Gerhard Schäfer, auf Anfrage mitteilte, findet der Prozess gegen einen vermeintlichen Arzt aus Syrien nicht – wie von der Staatsanwaltschaft angekündigt – am Donnerstag (21.) sondern am Mittwoch (20.), 10.30 Uhr, am Amtsgericht in Bensheim statt.

Der Mediziner ist angeklagt, an drei Kleinkindern rituelle Beschneidungen in Lorscher Flüchtlingsunterkünften vorgenommen und dafür jeweils 125 bis 150 Euro verlangt zu haben. Die Vorwürfe lauten auf gefährliche Körperverletzung, gewerbsmäßigen Betrug und Amtsanmaßung.

Zu der Hauptverhandlung sind zahlreiche Zeugen geladen. Der Verteidiger des Angeklagten will eine Erklärung abgeben. Fortsetzungstermin ist voraussichtlich der 27. Januar, 14 Uhr. gs

