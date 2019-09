Falscher Name in der Beilage

In der Beilage dieser Zeitung zum 70. Geburtstag der Wirtschafts-Vereinigung Bensheim (WVB) vom 26. August ist uns ein peinlicher Fehler unterlaufen. Gabriele Magsam, seit 2018 Mitglied des Vorstands der Wirtschaftsvereinigung, wurde in der Chronik auf Seite 31 als Gabriele Münch vorgestellt. Das ist umso ärgerlicher, weil Frau Magsam beim Erstellen der Chronik sehr behilflich war. Bekannt ist Gabriele Magsam in der Wirtschaft der Region nicht nur durch ihr Vorstands-Ehrenamt bei der WVB, sondern auch als Geschäftsführerin der Münch GmbH mit Sitz in Bensheim. In der Beilage wurde aus Frau Magsam Frau Münch, ein Fauxpas. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 06.09.2019