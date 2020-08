Familiäre Atmosphäre am Marbachstausee

Digital statt Festival: Am eigentlichen „Sound-of-the-Forest“-Festivalwochenende übertrug Arte Concert acht Stunden lang unter dem Motto „Zeitgleich“ Auftritte von Künstlern an drei Orten in ganz Deutschland – unter anderem von der handgezimmerten Bühne am Marbachstausee (im Bild der Auftritt von Bukahara). Links die Formation Artartistica: Drei Elfen tanzten in leuchtenden Kleidern.

© Wilken